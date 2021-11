Oznacza to, że podatnik , który spełni określone warunki, będzie mógł potrącić łącznie 150 proc. poniesionych kosztów. Ulga będzie odliczana maksymalnie do wysokości dochodów uzyskanych w roku podatkowym.

Ministerstwo Finansów chce w ten sposób uatrakcyjnić wspieranie działalności sportowej, kulturalnej i naukowej. Już teraz - jak twierdzi - rynek sponsoringu w Polsce szybko się rozwija. W 2020 r. tylko na wspieracie działalności klubów sportowych i na stypendia dla sportowców firmy wydały - według różnych szacunków - ok. 1 mld zł. Resort finansów oszacował, że w 2022 r. dzięki nowej uldze firmy zaoszczędzą ok. 100 mln zł.

Grzegorz Kuś podkreśla także, że warunkiem potrącenia od przychodu wydatków na sport, kulturę i naukę jest poniekąd wzajemność świadczeń. Jeżeli firma jedynie wpłaci pieniądze, aby wesprzeć dany klub sportowy, to może zostać to uznane za darowiznę. Ta natomiast nie może być ujęta w kosztach uzyskania przychodu (na darowizny przysługuje odrębne odliczenie przewidziane w ustawach o PIT i CIT).

W takich przypadkach fiskus przychylnie patrzy na działania przedsiębiorcy i pozwala na ujęcie wydatków w kosztach uzyskania przychodu. Potwierdzają to liczne interpretacje dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w tym pismo z 12 października 2021 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.330.2021.3.BS). Chodziło o spółkę, która w ramach działalności i podpisanych umów z klubami sportowymi wpłaca pieniądze na ściśle określone przez nią cele, np. organizację obozów. Natomiast kluby są zobowiązane do rozpowszechniania nazwy i logo spółki (reklamy). Dyrektor KIS zgodził się ze spółką, że realizacja celów CSR nie następuje przez sam wydatek, ale przez zbudowanie wizerunku spółki, który przełoży się na jej przychody.

- Jeżeli ustawodawca chciał wyłączyć z ulgi finansowanie zawodowego sportu, to mógł to zrobić w znacznie prostszy sposób - konstatuje Grzegorz Kuś. A tak - jak mówi - będzie to wymagało doprecyzowania, np. w objaśnieniach podatkowych. Co więcej - podkreśla ekspert - analogicznego ograniczenia nie ma w przypadku instytucji kultury.