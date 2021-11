W Polskim Ładzie zapisano, że miesięczna składka przedsiębiorcy liniowego ma wynosić 4,9 proc. dochodu z poprzedniego miesiąca, ale nie mniej niż 9 proc. minimalnego wynagrodzenia. Problem tkwi w nowym przepisie, który każe odnosić to do „minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia roku składkowego”. A zgodnie ze zmienionym art. 81 ust. 2 ustawy zdrowotnej rok składkowy ma obowiązywać od 1 lutego do 31 stycznia roku następnego.