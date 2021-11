Co prawda historycznie można było spotkać się ze stanowiskiem, że w takich przypadkach – z uwagi na niedopuszczenie towaru do obrotu w Polsce – taka dostawa nie podlega tutaj opodatkowaniu VAT. Jako przykład może służyć interpretacja indywidualna z 12 listopada 2013 r. wydana przez dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPP3/443-767/13-2/KC. Stanowisko to z czasem jednak uległo zmianie. Przyczyniło się do tego m.in. orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 8 listopada 2012 r., sygn. C-165/11, który uznał, że w sytuacji sprzedaży towarów niewspólnotowych znajdujących się na terytorium Unii Europejskiej taka dostawa podlega VAT w UE . Również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20 września 2013 r., sygn. akt I FSK 1007/13, uznał, że dostawa towarów podlega opodatkowaniu VAT w Polsce, mimo niedopuszczenia ich do obrotu w Unii Europejskiej, w sytuacji gdy towary wprowadzane są do składu celnego, w ramach procedury składu celnego. Wydaje się, że obecnie takie stanowisko zajmują również organy podatkowe, czego potwierdzeniem są interpretacje indywidualne dyrektora IS w Warszawie z 10 grudnia 2014 r., nr IPPP3/443-922/14-2/KB, oraz dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 sierpnia 2019 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.287.2019.2.KB.Tym samym należy uznać, że w takim przypadku polski sprzedawca dokonuje dostawy towarów podlegającej VAT w Polsce.