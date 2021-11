Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że nie ma luki w przepisach i że lokalną dokumentację cen transferowych muszą sporządzać członkowie PGK. Gdyby bowiem przyjąć stanowisko spółki, to faktycznie można by dojść do wniosku, że art. 11o ust. 1a ustawy o CIT w ogóle nie może być stosowany w ramach PGK. Z jednej strony bowiem odwołuje się on do statusu podatnika (czyli PGK), a z drugiej strony grupa kapitałowa nie może być stroną umowy i zawierać transakcji.