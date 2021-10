Dyrektor KIS był innego zdania. Wyjaśnił, że art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT nie precyzuje, iż chodzi o odszkodowania i kary umowne będące wyłącznie następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania na skutek niedochowania należytej staranności. Tym samym – stwierdził – należy przyjąć, że wszelkie odszkodowania i kary umowne z wymienionych w tym przepisie tytułów nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, niezależnie od tego, czy są one skutkiem szkody powstałej w następstwie winy zobowiązanego, czy szkody, na której powstanie nie miał on wpływu.