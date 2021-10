Chodzi o zmiany dotyczące tzw. zagranicznych jednostek kontrolowanych (z ang. CFC). W głównej mierze są to spółki lub fundacje (rodzinne) zakładane przez Polaków za granicą. Ich dochód może być opodatkowany w Polsce, mimo że funkcjonują one w innym kraju.

– Wystarczy, żeby fundacja lub spółka osiągnęła choćby 1 euro z tzw. przychodów pasywnych (np. odsetek) zwolnionych z podatku lub opodatkowanych niżej niż w Polsce, a już może pojawić się podatek od aktywów, który trzeba będzie płacić co roku – mówi Anna Turska-Tomczykowska, partner zarządzający w Ożóg Tomczykowski.

Zasadniczo chodzi o polskich podatników, którzy łącznie spełnią następujące warunki: mają kontrolę nad zagraniczną jednostką (CFC), podatek zapłacony przez CFC za granicą jest niższy o co najmniej 25 proc. od polskiego, rentowność z przychodów pasywnych CFC jest niższa niż 30 proc. wartości aktywów wymienionych w przepisie (m.in. chodzi o wartość udziałów, akcji, nieruchomości) oraz wartość tych aktywów (udziałów, akcji, nieruchomości itd.) stanowi co najmniej 50 proc. wartości wszystkich aktywów CFC.

Jeśli te warunki będą spełnione (łącznie), to polski podmiot posiadający taką CFC będzie musiał zapłacić podatek od 8 proc. wartości aktywów, a konkretnie od wartości: udziałów (akcji) w innej spółce, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej, praw o podobnym charakterze do tych udziałów (akcji), nieruchomości lub ruchomości, wartości niematerialnych i prawnych, należności z tytułu np. odsetek wobec podmiotów powiązanych.

Skąd stawka 8 proc.? MF w uzasadnieniu projektu wyjaśniło jedynie, że jest to „stawka adekwatna do stopy zwrotu z kapitału (rentowności kapitału własnego)”.

– Nie będzie jednak exit tax, jeśli Polska będzie mogła opodatkować podatkiem dochodowym aktywa wyprowadzone za granicę w razie ich późniejszego zbycia. Będzie tak m.in. w przypadku, gdy podmiot, do którego aktywa zostają przeniesione, stanowi dla polskich podatników zagraniczną spółkę kontrolowaną (CFC) – wyjaśnia Anna Turska-Tomczykowska. Innymi słowy, jeśli jest CFC, to nie ma exit tax.

– CFC nie wyłącza bowiem daniny, co oznacza opodatkowanie w wysokości 23 proc. – stwierdza Anna Turska-Tomczykowska.

– To będzie nowy podatek majątkowy (trudno nazwać propozycję MF inaczej) od 8 proc. wartości aktywów spółki lub fundacji, a więc od 8 proc. wartości ich biznesu każdego roku (!) – wyjaśnia ekspertka.

Pojawia się też inny problem. – Zagraniczna spółka lub fundacja mogą już dziś, co do zasady, stanowić CFC. Polski Ład nie rozstrzyga jednak, kiedy podatek CFC ma być nadal wymierzany od dochodu (dotychczasowe przepisy), a kiedy od majątku spółki lub fundacji (nowe regulacje) – zauważa Anna Turska-Tomczykowska.

Joanna Henzel, doradca podatkowy i menedżer w TPA Poland, przyznaje, że w pewnej części korzystanie przez polskich podatników z zagranicznych fundacji miało taki cel. Jednak – jak podkreśla – bardzo często podatnicy sięgali po to rozwiązanie z zupełnie innych powodów. Chodziło o planowanie sukcesyjne, czyli przekazanie majątku następcom.

Obie ekspertki nie mają wątpliwości, że 8-proc. podatek od aktywów uderzy w zagraniczne fundacje rodzinne należące do Polaków, którzy chcą przekazać majątek następcom, tak żeby pracował on np. na utrzymanie dzieci. Dziś de facto nie mają oni wyjścia.

Joanna Henzel dodaje: – Skoro nie ma odpowiednich konstrukcji prawnych w Polsce, to podatnicy są zmuszeni do sięgania po fundacje zagraniczne tam, gdzie one funkcjonują.