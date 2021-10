Ustawę o podatku akcyzowym trzeba czytać równolegle z ustawą z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 450; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1641). Istotne jest bowiem, że art. 100 ust. 1a pkt 1 tego pierwszego aktu prawnego uzależnia opodatkowanie przeróbek konstrukcyjnych od uprzedniego zarejestrowania samochodu (także ciężarowego lub dostawczego) na terytorium kraju. Do tego jednak, niezależnie od dalszych planów podatnika, potrzebne jest zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające brak obowiązku zapłaty akcyzy (samo sprowadzenie z innego kraju UE samochodu ciężarowego lub dostawczego nie jest opodatkowane). Zgodnie bowiem z art. 72 ust. 1 pkt 6a prawa o ruchu drogowym jest to warunek rejestracji ciężarówki bądź dostawczaka w starostwie. Właściciel, który nie zarejestruje takiego pojazdu w ciągu 30 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł (art. 140mb prawa o ruchu drogowym). A jeśli pojazd został już zarejestrowany, a podatnik przerobi go na samochód osobowy, to powinien w ciągu 30 dni od dokonania przeróbek powiadomić o nich starostę i uzyskać nowy dowód rejestracyjny - co wynika z kolei z art. 74a ust. 4 prawa o ruchu drogowym. Pytanie jednak, co się stanie, jeśli sprzeda auto wcześniej (tj. po tym, jak dokonał przeróbek, ale przed przekazaniem informacji o tym staroście)? Tutaj właśnie pojawiają się wątpliwości, czy w takiej sytuacji podatek należny jest od przeróbek konstrukcyjnych (w lipcu 2022 r.), czy od sprzedaży już teraz. Zgodnie bowiem z art. 100 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym opodatkowana jest pierwsza sprzedaż niezarejestrowanego na terytorium kraju samochodu osobowego (wyprodukowanego w kraju albo sprowadzonego z zagranicy, od którego nie zapłacono wcześniej akcyzy). W opisywanej sytuacji pojazd, który powstał na skutek przeróbek konstrukcyjnych, nie został jeszcze zarejestrowany jako samochód osobowy, a akcyza jest podatkiem jednofazowym, a więc powinna dotyczyć wyłącznie jednej czynności podlegającej opodatkowaniu. To oznacza, że jeśli danina zostałaby uiszczona od pierwszej sprzedaży auta, to nie można by żądać jej od przeróbek konstrukcyjnych. DGP zapytała o taki scenariusz resort finansów. Odpowiedź przesądza, że nie jest to sposób na przyśpieszenie zapłaty podatku. [ramka]