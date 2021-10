W Polsce opodatkowanie nauki pływania zależy od tego, kto świadczy tę usługę. Jeśli jest ona wykonywana w ramach usługi wstępu do obiektów sportowych, to właściwa jest stawka 8 proc. Wskazuje na to interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 lutego 2020 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.782.2019.2.SR).