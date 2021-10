Chodziło o kobietę, która odziedziczyła mieszkanie po tragicznie zmarłej matce. Z dnia na dzień spadły na nią długi ciążące na lokalu (40 tys. zł) oraz wobec firm pożyczkowych. Kobieta postanowiła więc szybko sprzedać mieszkanie i spłacić zadłużenie. Zrobiła to przed upływem pięciu lat od nabycia spadku.

Z pieniędzy pozostałych po spłacie długów kobieta przystosowała inne mieszkanie do potrzeb swojego niepełnosprawnego syna, poruszającego się na wózku inwalidzkim. Mieszkanie to nie było jej własnością, bo wynajmowała je od gminy, ale miała przyrzeczenie, że będzie mogła je wykupić.

Pełnomocnik argumentował, że zmiana miała charakter jedynie doprecyzowujący, dlatego powinna mieć zastosowanie również do stanu prawnego sprzed 2019 r. Powołał się również na wyrok NSA z 24 maja 2016 r. (sygn. akt II FSK 1014/14), korzystny dla spadkobiercy, który odziedziczył mieszkanie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zgodził się z jednak z fiskusem. Sędzia Piotr Przybysz wyjaśnił, że sąd nie mógł kierować się w tej sprawie względami słuszności ani zasadami współżycia społecznego, ponieważ decydujące znaczenie ma to, czy decyzje organów podatkowych były zgodne z prawem. Sąd nie miał co do tego wątpliwości. Stwierdził, że korzystne zmiany podatkowe obowiązują dopiero od 1 stycznia 2019 r.