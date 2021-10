Wynika tak z projektu nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw, nad którym pracuje Sejm. W środę projekt rozpatrzy sejmowa komisja do spraw energii, klimatu i aktywów państwowych. Do drugiego czytania ma on trafić już pod koniec tego tygodnia. Autorem zmian jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska.