- To zaskakujące, bo w 2019 r. w rejestrze REGON było ponad 10 tys. spółek akcyjnych, a w 2020 r. niemal 9,9 tys. - komentuje Piotr Rybicki, biegły rewident, ekspert Corporate Governance. - Oznacza to, że kilka tysięcy z nich nie poddało sprawozdań finansowych badaniu - wskazuje.

Z czego to może wynikać? Eksperci wymieniają kilka powodów takiej sytuacji. Nie mają jednak wątpliwości, że większość z tych spółek to małe podmioty, które nie prowadzą rzeczywistej działalności operacyjnej, często nie mają już zarządów, ale nie zostały jeszcze zlikwidowane.

Według niego są też spółki, których nie stać na badanie sprawozdania i dlatego nie zatrudniają audytorów. Usługa rewizji finansowej to koszt co najmniej kilku tysięcy złotych, a w przypadku dużych podmiotów ze złożoną strukturą - nawet kilkudziesięciu. Pisaliśmy o tym w artykule „Duże zróżnicowanie w cenach za audyt” (DGP nr 132/2021).

Chodzi o to, że w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217) podane są limity (zatrudnienia, wartości aktywów i przychodów) dla „pozostałych jednostek”, po których spełnieniu podmiot ma obowiązek zbadania sprawozdania finansowego. Dotyczy to jednak np. spółek z o.o., a nie akcyjnych. Te ostatnie mają obowiązek zatrudnienia audytora niezależnie od wielkości. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości badaniu podlegają roczne sprawozdania finansowe kontynuujących działalność spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji.

- W taki sposób w błąd co do faktycznej sytuacji finansowej oraz osiąganych przez spółkę wyników mogą zostać wprowadzeni klienci, kontrahenci, pracownicy, banki, sądy gospodarcze i władze fiskalne - podkreśla.

Podobnie było w przypadku Amber Gold (która nie była spółką akcyjną). W wyniku jej działalności zostało poszkodowanych ok. 18 tys. osób, które w sumie straciły setki milionów złotych. To nieco inny przypadek, bo ta spółka w ogóle nie publikowała sprawozdań w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku spółek akcyjnych sprawozdania do KRS trafiają, ale niektóre bez sprawozdania firmy audytorskiej z badania.

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że do szefa Krajowej Administracji Skarbowej trafiło z KRS - 9410 sprawozdań za 2019 r. spółek akcyjnych. To pokazuje skalę problemu. Może to oznaczać, że ok. 4 tys. opublikowanych rocznych raportów za ten rok nie zostało poddanych obowiązkowemu badaniu.