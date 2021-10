Spółka twierdziła we wniosku o interpretację, że nie musi płacić podatku od czynności cywilnoprawnych od dodatniej wartości nabytego przedsiębiorstwa. Wskazywała, że goodwill nie może być przedmiotem samodzielnego obrotu, a jego wartość aktualizuje się dopiero w momencie sprzedaży przedsiębiorstwa. W praktyce więc nie istnieje przed tą czynnością. To zaś oznacza, że nie można mówić o nabyciu goodwill w niezmienionym kształcie jako prawa majątkowego, a więc nie ma też podstaw do daniny zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o PCC (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 815 ze zm.).