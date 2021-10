Tak jak od 1 stycznia 2021 r. stanowi art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą. Z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji musi wynikać, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją. W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, podatnik nie ma dokumentacji, o której mowa, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał. Przepisy te stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna (art. 29a ust. 14 ustawy o VAT).

Wyłączenia prawa do odliczenia podatku naliczonego określa natomiast art. 88 ustawy o VAT. Nie przewiduje on (ani żadne inne przepisy) wyłączenia prawa do odliczenia o podobnym charakterze do wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów wynikających z art. 15d ustawy o CIT oraz art. 22p ustawy o PIT. Na marginesie należy stwierdzić, że gdyby tego typu wyłączenie istniało, to byłoby niezgodne z przepisami unijnymi. Powoduje to, że dokonywanie płatności na rachunki spoza białej listy nie wywołuje żadnych szczególnych skutków na gruncie VAT, w szczególności nie wyłącza możliwości korzystania przez podatników z prawa do odliczenia.