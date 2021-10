Dla porównania w całym 2020 r. zawarto w sumie 18 APA, do końca marca br. kolejne dwa porozumienia, a w II kwartale 2021 r. aż 40 (36 jednostronnych i 4 dwustronne).

Informacje dotyczące APA są publikowane co kwartał i MF uwzględnia w nich narastająco dane , począwszy od 2006 r. Najnowsze zostały podane w ubiegłym tygodniu i dotyczą okresu do końca września 2021 r.

Do końca III kwartału na decyzję szefa Krajowej Administracji Skarbowej czekało bowiem 399 wniosków o wydanie APA. Trzy miesiące wcześniej takich wniosków było 408, a na koniec marca br. – aż 446.

Według danych na koniec III kwartału 2021 r. średni czas oczekiwania na podpisanie jednostronnej APA wynosił 18 miesięcy od złożenia wniosku. Dla porównania, na 30 czerwca br. było to 17 miesięcy, a na koniec marca br. – 12 miesięcy.

Oznacza to, że fiskus przekracza termin na zakończenie postępowania określony w art. 97 ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2200). Przepis ten nakazuje zakończyć bez zbędnej zwłoki postępowanie o wydanie APA, nie później niż po sześciu miesiącach (jednostronna APA) oraz 12 i 18 miesiącach (dwustronne i wielostronne porozumienia).

Aleksy Miarkowski, doradca podatkowy i partner w SSW Pragmatic Solutions, radzi przedsiębiorcom powiązanym, którzy chcą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu całość wydatków na usługi niematerialne (zarządcze, reklamowe itp.) poniesionych w latach 2018–2021, by jak najszybciej złożyli wniosek o zawarcie APA. Im szybciej to zrobią, tym szybciej mogą liczyć na rozstrzygnięcie fiskusa.