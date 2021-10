Podtrzymując decyzję prezydenta miasta, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu stwierdziło, że jeśli w budynku znajduje się budowla, która stanowi odrębny od niego, samodzielny obiekt budowlany, to jest ona odrębnym przedmiotem opodatkowania. To oznacza to, że podatek może być zarówno od budynku, jak i od znajdującej się w nim budowli.