Sąd zwrócił też uwagę na to, że ustawodawca nie wskazał żadnego formalnego warunku, który musi spełniać pomieszczenie służące pobytowi wypoczywających osób, aby można było mówić o zwolnieniu z PIT . Dlatego uznał, że kryteriami, które mogą być tu pomocne, może być np.: wyposażenie pomieszczeń w odpowiednie meble, zapewnienie w budynku dostępu do urządzeń sanitarnych, zagwarantowanie dostępu do pomieszczeń umożliwiających przygotowywanie posiłków.