Opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatne dostawy towarów na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT), o ile dokonywane są przez podatnika działającego w takim charakterze (art. 2 ust. 1 lit. c dyrektywy VAT), tj. następują w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu VAT. Przy czym do dokonywania dostaw towarów w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu VAT dochodzi m.in. w związku ze sprzedażą składników majątku przedsiębiorstw podatników VAT. Taki charakter ma wskazany w pytaniu samochód, a w konsekwencji jego dostawa (sprzedaż) będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki 23 proc. (mimo nabycia go bez VAT oraz mimo niewielkiego prawa do odliczenia przy dokonywaniu zakupów dotyczących samochodu).