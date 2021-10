Nie przekonało to jednak WSA w Poznaniu (sygn. akt I SA/Po 269/19). Również NSA nie miał wątpliwości, że pieniądze zostały przekazane w interesie przedsiębiorcy, a ten mógł swobodnie nimi dysponować, co też czynił. Doszło więc do pożyczki, od której jest PCC – wyjaśnił sędzia Paweł Borszowski.