We wniosku o interpretację twierdziła, że spełni w ten sposób wszystkie warunki, aby skorzystać ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy o CIT. Z przepisu wynika, że preferencja podatkowa dotyczy dochodów spółek, w których jedynymi udziałowcami lub akcjonariuszami są kościelne osoby prawne, ale tylko w części, w jakiej takie dochody zostaną przeznaczone na cele, które wymieniła spółka. Wprawdzie kościelne osoby prawne nie są bezpośrednimi, a wyłącznie pośrednimi udziałowcami spółki, ale nie powinno to wykluczać prawa do zwolnienia z CIT – podkreślała spółka. Argumentowała, że warunek, aby kościelne osoby prawne były bezpośrednimi udziałowcami lub akcjonariuszami danego podmiotu, nie wynika wprost z przepisów i gdyby taki był cel ustawodawcy, to art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy o CIT powinien brzmieć „Wolne od podatku są dochody spółek, których jedynymi udziałowcami (akcjonariuszami) są w sposób bezpośredni kościelne osoby prawne – w części przeznaczonej na cele wymienione w pkt 4a lit. b”.