Formularze zostaną m.in. dostosowane do zmian, które zostały wprowadzone w tym roku, np. nowelizacją z 28 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2123). Chodzi m.in. o rozszerzenie ulgi zero PIT dla młodych (tj. do 26. roku życia) osiągających przychody do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Od 1 stycznia br. z ulgi tej mogą korzystać nie tylko podatnicy , którzy zarabiają na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, umów zlecenia, lecz także w związku z odbywanymi praktykami absolwenckimi i stażami uczniowskimi. Dlatego też w zeznaniach PIT-36 i PIT-37 pojawią się nowe pola, które pozwolą wpisać kwotę przychodów z praktyk absolwenckich i uczniowskich: zarówno podlegających zwolnieniu, jak i tych, które nie są nim objęte.