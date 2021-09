Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą rozliczające się według skali i zarabiające do 13 tys. zł miesięcznie też skorzystają z ulgi dla klasy średniej. Taką zmianę w Polskim Ładzie rekomendował premier Mateusz Morawiecki, o czym poinformował minister Łukasz Schreiber. Dziś zgłoszonymi przez posłów zmianami ma się zająć sejmowa komisja. Przypomnijmy – ulga ma rekompensować brak odliczenia składki zdrowotnej od podatku . Prawo do niej, zgodnie z dotychczasową wersją projektu, mieli mieć jedynie pracownicy

Poprawkę do Polskiego Ładu zgłosili wczoraj podczas posiedzenia Sejmu posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Zapowiedział ją wcześniej w mediach społecznościowych Łukasz Schreiber, poseł, minister w KPRM, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów. Wskazał, że taki krok rekomendował partii premier Mateusz Morawiecki. Ulga ma dotyczyć tych przedsiębiorców , którzy rozliczają się według skali podatkowej i zarabiają do 13 tys. zł.

Przypomnijmy, że projekt Polskiego Ładu zakłada likwidację od 1 stycznie 2022 r. możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku . Aby na zmianach nie stracili zatrudnieni, rząd zaproponował nie tylko podwyższenie drugiego progu dochodów (z 85 tys. do 120 tys. zł), ale też tzw. ulgę dla klasy średniej. Prawo do niej, zgodnie z obecną wersją projektu, będą mieli wyłącznie pracownicy, osoby wykonujące swoje obowiązki na podstawie stosunku służbowego, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy.

Ulga ma przysługiwać osobom, których przychody mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie, odpowiednio – dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek – w wysokości od 5701 zł do 11 141 zł miesięcznie. Pracodawca będzie musiał ją naliczać, jeżeli przychody zatrudnionego będą mieścić się w tych granicach. Ulga będzie wyliczana na podstawie jednego z dwóch ustawowych wzorów, zależnie od wysokości przychodów pracownika.

Teraz do tego katalogu mają trafić również przedsiębiorcy rozliczający się według skali zarabiający do 13 tys. zł. Nie skorzystaliby z niej więc ci, którzy rozliczają się 19-proc. podatkiem liniowym.

Opinia

Proponowana zmiana w Polskim Ładzie jest w stosunku do pierwotnej wersji projektu jak najbardziej pozytywna i racjonalna. Ratio legis tzw. ulgi dla klasy średniej jest zmniejszenie negatywnych skutków braku możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku. Skoro tak, to trudno jest znaleźć jakikolwiek argument przeciwko uprawnieniu przedsiębiorców do stosowania tej ulgi. Są oni bowiem w tej samej sytuacji co pracownicy – a nawet w gorszej, ponieważ dotychczas większość z nich odprowadzało składkę zdrowotną „ryczałtową”, więc postulowane zmiany w zakresie sposobu obliczania i odprowadzania składki zdrowotnej są dla nich znacznie bardziej dotkliwe. Po uwzględnieniu ulgi dla klasy średniej może się okazać, że opodatkowanie działalności skalą podatkową będzie dobrym pomysłem dla przedsiębiorców o niższych dochodach.