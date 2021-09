Celem nowych regulacji jest to, aby ograniczyć generowanie sztucznych kosztów, które pomniejszają przychody podatników CIT. W uzasadnieniu projektu przypomniano, że gdyby spółka wypłacała wspólnikom zwykłą dywidendę, to nie miałaby prawa zaliczyć jej do swoich kosztów podatkowych. Co innego, gdy zysk spółki jest dystrybuowany w innej formie, np. nierynkowych płatności za usługi niematerialne czy wynagrodzenia za użytkowanie składników majątku należących do wspólnika jeszcze przed utworzeniem spółki. Fiskus chce te praktyki ograniczyć.