Jedna z przewidzianych w nim zmian ma dotyczyć podatkowych skutków wykupu poleasingowego aut do majątku prywatnego. Dziś często zdarza się, że samochody są brane w leasing dla celów działalności gospodarczej, a następnie po spłacie rat wykupywane do majątku prywatnego i po upływie pół roku sprzedawane. W takiej sytuacji nie trzeba już zapłacić PIT od dochodu ze sprzedaży, co potwierdzają liczne interpretacje dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (np. z 17 września br. sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.609.2021.1.MA; z 18 sierpnia br. sygn. 0115-KDIT3. 4011.494.2021.2.JG).

Po nowelizacji będzie to niemożliwe. Od 2022 r. przychód ze sprzedaży poleasingowego auta, wykupionego do majątku osobistego, będzie uznawany za przychód z działalności gospodarczej, jeżeli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd zostanie wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynie sześć lat (dodawany art. 10 ust. 2 pkt 4 ustawy o PIT).

Pierwotnie projekt Polskiego Ładu nie zawierał żadnego przepisu przejściowego w tym zakresie. Pojawił się on dopiero po konsultacjach w wersji, która trafiła do Sejmu. To art. 51 projektu nowelizacji, zgodnie z którym nowe zasady mają mieć zastosowanie do składników nabytych po 31 grudnia 2021 r.