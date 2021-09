Zmiany w uldze dla klasy średniej wprowadził rząd po konsultacjach dotyczących projektu Polskiego Ładu. Początkowo miała ona dotyczyć wyłącznie pracowników. Teraz zakłada się, że jeśli pracownik będzie jednocześnie twórcą lub artystą, korzystającym z 50-proc. kosztów, to ulga obejmie również jego dochody z pracy twórczej lub artystycznej.

– To dobra zmiana, ale i tak nie zrekompensuje ona w pełni strat spowodowanych brakiem możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Nadal, po zmianach w Polskim Ładzie, wynagrodzenie netto pracowników będących twórcami i artystami będzie niższe – komentuje Paweł Majewski, menedżer w dziale ds. PIT w KPMG w Polsce.

Podkreśla, że zmiany nie dotyczą freelancerów. Jeśli więc twórca lub artysta nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, stosunku służbowego, a wyłącznie np. na umowę o dzieło, to wtedy nie będzie miał prawa do ulgi dla klasy średniej.

Przypomnijmy, że ulga dla klasy średniej ma przysługiwać osobom, których przychody mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie (odpowiednio – dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek – w wysokości od 5701 zł do 11 141 zł miesięcznie).

Uderzało to m.in. w nauczycieli akademickich, na co zwróciliśmy uwagę w artykule „Nauczyciele akademiccy bez ulgi dla klasy średniej” (DGP nr 153/2021).

Zgodnie bowiem z art. 116 ust. 7 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) wykonywanie obowiązków nauczyciela akademickiego stanowi działalność twórczą o indywidualnym charakterze. Zwróciła na to uwagę dr Jowita Pustuł, doradca podatkowy i radca prawny w J. Pustuł i Współpracownicy Doradztwo podatkowo-prawne.

Po wprowadzeniu zmian do ostatniej wersji projektu Polskiego Ładu rząd to wyłączenie usunął.

– Niewątpliwie zasługuje to na aprobatę. Dziwił pierwotny zamysł resortu finansów, by z zakresu ulgi wyłączyć przychody za prace twórcze objęte 50-proc. kosztami podatkowymi, skoro celem ulgi dla klasy średniej jest rekompensowanie pracownikom utraty prawa do odliczenia składki zdrowotnej od podatku – komentuje Rafał Sidorowicz, doradca podatkowy i menedżer w MDDP.