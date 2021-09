W tym wypadku jednak – jak stwierdził dyrektor KIS – punkt 1 nie ma zastosowania, bo nie jest zawierana jakakolwiek umowa przewidująca zwrot opakowania w określonym terminie. Dyrektor przyznał, że zasadniczo obowiązuje swoboda zawierania umów , ale w tym wypadku – jak wyjaśnił – to sprzedawca „zobowiązuje się do przyjęcia opakowania zwrotnego, gdy nabywca go przyniesie, a nie nabywca zobowiązuje się do zwrotu opakowania w określonym terminie”.