Chodziło o podatnika, który został współwłaścicielem nieruchomości, co wzbudziło podejrzenia urzędu skarbowego w kwestii źródeł finansowania tej transakcji . Fiskus rozpoczął postępowanie zmierzające do ujawnienia podstawy opodatkowania z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach. Mogło to prowadzić do opodatkowania takich przychodów według 75-proc. stawki PIT.