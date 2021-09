Bułgarska telewizja miała jednak nadzieję na inne rozstrzygnięcie, m.in. z uwagi na odmienne źródło swojego finansowania. Argumentowała, że dochody pozyskuje nie z abonamentu, tylko z subwencji budżetowych i z reklam. Liczyła na to, że TSUE potwierdzi jej prawo do odliczania całego VAT z faktur dokumentujących zakup kamer, mikrofonów i innego sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności nadawczej.