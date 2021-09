Potrzebę zmiany przepisów ministerstwo tłumaczy tym, że są one wykorzystywane do unikania daniny przez podmioty niezajmujące się działalnością kolejową. W praktyce wystarczy bowiem, że na działce należącej do przedsiębiorcy znajduje się kawałek nieużywanej bocznicy kolejowej albo toru kolejowego, a cała działka wraz z budynkami i budowlami może być zwolniona z podatku. Gminy twierdzą, że tracą na tym nawet 188 mln zł rocznie.