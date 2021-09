Trzeba też pamiętać, że wyrok TSUE nie spowodował utraty mocy obowiązującej art. 103 ust. 5a ustawy o VAT. Organy podatkowe mogą więc nadal się na niego powoływać. – Opublikowanie wyroku w Dzienniku Urzędowym UE spowoduje, że stanie się on częścią systemu prawnego UE, a tym samym krajowego. Organy podatkowe co do zasady mogą nadal stosować niezgodne z prawem UE przepisy krajowe, o ile podatnik się temu nie sprzeciwi lub uzna, że są one bardziej korzystne dla niego niż prawo UE. Przepisy ustawy o VAT z pakietu paliwowego nie utracą mocy obowiązującej – jeśli jednak podatnik oceni, że woli rozliczenia podatku na ogólnych zasadach (bez kasowej zapłaty), to organy podatkowe nie mogą domagać się zapłaty w terminie pięciu dni – wyjaśnia Łatka. W tej sytuacji oczywiście nie można wykluczyć, że niekiedy podatnicy będą zmuszeni do dochodzenia swych praw przed sądami administracyjnymi, ale po wyroku TSUE mogą liczyć na korzystne rozstrzygnięcie sprawy. – Podatnik może kwestionować niewłaściwie implementowane z dyrektywy przepisy krajowe. Takiej swobody wyboru nie mają organy podatkowe, które – przynajmniej dopóki jako Polska jesteśmy członkiem Unii Europejskiej – muszą respektować zasadę pierwszeństwa prawa unijnego oraz skutku bezpośredniego dyrektywy – dodaje Jacek Matarewicz.