Przypomnijmy, że projekt Polskiego Ładu trafił do Sejmu już w ubiegłym tygodniu i w najbliższy piątek odbędzie się jego pierwsze czytanie. We wtorek po południu Rada Ministrów skorygowała niektóre proponowane rozwiązania. Autopoprawka dotyczy przede wszystkim kontrowersyjnego podatku minimalnego od przychodów.

Autopoprawka ma też związek z zaproponowanym w projekcie Polskiego Ładu uchyleniem art. 15e ustawy o CIT. Chodzi o limitowanie kosztów z tytułu niektórych usług niematerialnych ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych (np. usług doradczych, badania rynku, reklamowych, zarządzania i kontroli). Dziś można zaliczać je do kosztów uzyskania przychodu tylko do kwoty 3 mln zł rocznie, a nadwyżka jest limitowana do wysokości 5 proc. podatkowej EBITDA.

Zmiany zawarte w autopoprawce umożliwią ministrowi finansów wydanie rozporządzenia, w którym wyznaczy on organy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) do przyjmowania i obsługi informacji składanych przez spółki nieruchomościowe oraz przez podatników posiadających udziały w takich spółkach. Przypomnijmy, że spółki nieruchomościowe są zobowiązane informować o podmiotach posiadających (bezpośrednio lub pośrednio) co najmniej 5 proc. ich udziałów. Taką informację muszą składać również sami podatnicy posiadający (bezpośrednio lub pośrednio) co najmniej 5 proc. udziałów w takiej spółce.