W tym celu należy ustalić wartość początkową, od której będą dokonywane odpisy amortyzacyjne. Zgodnie z art. 16g ustawy o CIT za wartość początkową środka trwałego uważa się cenę jego nabycia, a w razie wytworzenia we własnym zakresie – koszt wytworzenia. W tym drugim przypadku do kosztu wytworzenia zalicza się odsetki i prowizje naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania.