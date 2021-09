Jeśli rząd go zaakceptuje i prześle do Brukseli, to rozpocznie się procedura, o której mowa w art. 395 unijnej dyrektywy VAT. Wynika z niej, że KE może wnioskować do Rady Unii Europejskiej o przyznanie Polsce upoważnienia do dalszego stosowania szybkiego VAT „w celu upraszczania poboru VAT lub zapobiegania niektórym formom uchylania się od opodatkowania lub unikania opodatkowania”.