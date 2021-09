Innego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który przypomniał, że nieobowiązujące już przepisy mówiły, iż prawo do zwrotu daniny przysługiwało, jeśli to osoba fizyczna, a nie podatnik VAT, nabyła materiały budowlane. Tak było w tym przypadku, bo kobieta kupiła materiały od innego podmiotu na gruncie podatkowym, a więc od swojej jednoosobowej firmy. Zdaniem WSA doszło więc do odpłatnej sprzedaży, co uprawniało do zwrotu VAT.