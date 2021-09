Polski Ład ma zmniejszyć wymagany próg z 10 proc. do 5 proc. Do tego do skorzystania ze zwolnienia wystarczające ma być nieprzerwane posiadanie przez okres dwóch lat nie mniej niż 5 proc. udziałów (akcji) w kapitale spółki. Z pewnością to krok w dobrą stronę, ale nadal faworyzowane będą ASI inwestujące na rynku niepublicznym albo ASI zarządzające dużymi aktywami (na koniec 2020 r. ASI zarządzały aktywami o wartości prawie 4 mld zł). Mniejsze ASI inwestujące na rynkach zorganizowanych muszą poradzić sobie bez zwolnienia, gdyż próg 5 proc. jest za wysoki przy inwestycjach w podmioty o dużych kapitalizacjach, a przy aktywnym zarządzaniu utrzymywanie lokaty przez dwa lata wydaje się abstrakcją. Pod rozwagę ustawodawcy można poddać uzależnienie warunków zwolnienia podatkowego od profilu inwestycyjnego ASI.