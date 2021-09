Dyrektor KIS nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika, że ma on prawo do preferencji. Przypomniał, że zgodnie z art. 26 ust. 7d ustawy o PIT warunkiem skorzystania z ulgi jest posiadanie:

W związku tym w art. 26 ust. 7g ustawy o PIT wprowadzono szczególną regulację dotyczącą takich orzeczeń, która daje prawo do ulgi rehabilitacyjnej także osobom posiadającym orzeczenie wydane na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do 31 sierpnia 1997 r. – wyjaśnił organ. Jak jednak podkreślił dyrektor KIS, mając na uwadze obowiązujące od 1 stycznia 1998 r. regulacje, decyzje przyznające rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną wydane po tym dniu przez organy podległe (m.in. MSWiA) można rozpatrywać w kontekście art. 26 ust. 7d pkt 2 ustawy o PIT. Chodzi o decyzje przyznające rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną.