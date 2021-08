Przed śmiercią, ze względu na stan zdrowia, nie zdążyła ona złożyć zgłoszenia nabycia spadku po mężu. Doszło do kolejnego aktu poświadczenia dziedziczenia. Notariusz sporządził go 9 kwietnia 2021 r. i na tej podstawie podatnik nabył jedną drugą części spadku po matce.

Był też zdania, że on sam w zgłoszeniu nabycia spadku po matce może wykazać część majątku, którą matka nabyła w spadku po mężu, a której sama nie zdążyła już zgłosić do urzędu skarbowego.

Dyrektor KIS wyjaśnił, że na prawo do podatkowego zwolnienia nie ma wpływu to, iż w skład majątku odziedziczonego po matce wchodzi również spadek, który przejęła ona po mężu, a którego nie zdążyła zgłosić.

Dyrektor KIS odniósł się także do kwestii odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe matki. Z art. 97 par. 1 ordynacji podatkowej wynika, że spadkobiercy przejmują co do zasady majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy, przewidziane w przepisach podatkowych. Dotyczy to również odpowiedzialności za zaległości podatkowe zmarłego. Najpierw jednak naczelnik urzędu skarbowego orzeka o zakresie tej odpowiedzialności przez poszczególnych spadkobierców. Słowem, spadkobierca odpowiada tylko za zobowiązanie spadkodawcy, które zostało ustalone decyzją naczelnika urzędu skarbowego. Aby jednak tak się stało, najpierw musi zostać ustalone zobowiązanie podatkowe spadkodawcy.