Nie ma żadnej sankcji za to, że zgromadzenie wspólników podejmie później uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty. Co prawda kodeksowy termin jest obligatoryjny i tak jest przyjęte, to w praktyce jest on techniczny. Ponieważ jednak z art. 61 ust. 1 ustawy o rachunkowości wynika obowiązek złożenia do KRS uchwały o podziale zysku, to uchwałę zmieniającą (o czym później) również należało będzie złożyć do elektronicznego katalogu dokumentów prowadzonego przez KRS.