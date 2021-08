Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wyjaśnił, że wypłacony przez urząd wojewódzki zwrot wydatków nie będzie opodatkowanym przychodem. Zwrócił uwagę na art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o PIT, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się „zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów”. Przez „inne” wydatki ustawodawca rozumie te, które nie są określone w art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy o PIT (gdzie mowa jest o zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatkach stanowiących dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodu).