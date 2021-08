Spółka się z nim nie zgodziła. Podkreśliła, że pyta o wykładnię art. 12 ust. 3j i 3k ustawy o CIT , a organ, odmawiając wydania interpretacji, de facto uznał, że nie są to przepisy podatkowe i nie mają one zastosowania do korekty dochodowości. Spółka nie zgadzała się też z tezą, że pytanie o moment rozpoznania korekty dochodowości może być rozpatrzone jedynie w drodze uprzednich porozumień cenowych.