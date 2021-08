W ramach systemu e-faktur nie będzie możliwości wystawiania: not korygujących, faktur RR i faktur pro forma, jak również faktur, w odniesieniu do których odrębne przepisy przewidują brak obowiązku ujęcia numeru NIP nabywcy. W systemie można będzie jednak prawdopodobnie wystawiać faktury dla podmiotów zagranicznych.

Poza techniczną integracją systemów przystąpienie do systemu e-faktur może się też wiązać z innymi, koniecznymi dostosowaniami. Faktura elektroniczna nie będzie bowiem co do zasady posiadała wizualnej formy, ale – podobnie jak JPK – będzie plikiem xml. Jeżeli faktury są wykorzystywane w firmie do celów innych niż księgowe (np. w procesie logistycznym, w komunikacji z kontrahentami, w transakcjach eksportowych, jako podstawa rozliczenia projektów itd.), to konieczne będzie umożliwienie ich odczytu przez właściwe osoby.