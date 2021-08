Skąd taka obniżka podatku? Otóż w przypadku budowli (którą jest np. infrastruktura telekomunikacyjna) podstawę opodatkowania ustala się według wartości początkowej przyjmowanej do celów podatku dochodowego. W praktyce, mimo że budowle zużywają się i tracą na wartości, to podatek od nieruchomości tego nie odzwierciedla. Firmy muszą go płacić według wartości początkowej, historycznej, zwykle wyższej. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie przewiduje bowiem aktualizowania co roku wartości budowli i podstawy jej opodatkowania.