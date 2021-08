Zdaniem Łukasza Karczyńskiego, w sytuacji gdy lekarze na kontraktach i tak zostaną pozbawieni prawa do karty podatkowej, korzystniej będzie dla nich samodzielnie zrezygnować z tej formy opodatkowania. To pozwoli im jeszcze wybrać ewentualnie 19-proc. podatek liniowy, choć – co trzeba zaznaczyć – ta forma opodatkowania przestanie być w 2022 r. równie atrakcyjna jak dotychczas, bo de facto obciążenie wzrośnie do 28 proc. (19 proc. podatku plus 9 proc. nieodliczanej składki zdrowotnej).