Obecnie Od 2022 r.

Art. 22b ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o PIT oraz art. 16b ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o CIT:Amortyzacji podlegają:1) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,3) prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, w art. 22b w ust. 1 ustawy o PIT:uchyla się pkt 1 i 3;w art. 16 w ust. 1 ustawy o CIT:uchyla się pkt 1 i 3;

Art. 22c pkt 2 ustawy o PIT: (Amortyzacji nie podlegają)1) budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami lub lokale mieszkalne, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy, jeżeli podatnik nie podejmie decyzji o ich amortyzowaniu, art. 22c pkt 2 ustawy o PIT otrzymuje brzmienie: (Amortyzacji nie podlegają)1) budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy;w art. 16c ustawy o CIT dodaje się pkt 2a w brzmieniu: (Amortyzacji nie podlegają):2) budynki mieszkalne, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;

art. 22m ust. 4 ustawy o PIT oraz art. 16m ust. 4 ustawy o CIT:Odpisów amortyzacyjnych od własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej dokonuje się przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5 proc.; przy ustalaniu wartości początkowej tych praw podatnicy PIT mogą stosować zasadę określoną w art. 22g ust. 10 ustawy o PIT, z tym że wówczas roczna stawka amortyzacyjna wynosi 1,5 proc. art. 22m ust. 4 ustawy o PIT oraz art. 16m ust. 4 ustawy o CIT otrzymują brzmienie: Odpisów amortyzacyjnych od spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego dokonuje się przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5 proc., a jeżeli wartość początkowa tego prawa ustalona została zgodnie z art. 22g ust. 10 ustawy o PIT, roczna stawka amortyzacyjna w PIT wynosi 1,5 proc.