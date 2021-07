Uważał, że darowizna podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, a więc wykluczony jest od niej PIT. Gdy natomiast będzie sprzedawał kryptowalutę, to będzie musiał zapłacić podatek dochodowy jedynie od różnicy między kwotą uzyskaną ze sprzedaży a wartością darowizny. Przykładowo, jeżeli dostanie walutę wirtualną o wartości 40 tys. zł (opodatkowaną podatkiem od spadków i darowizn), a sprzeda ją za 50 tys. zł, to PIT będzie musiał odprowadzić od 10 tys. zł. Uważał, że gdyby musiał uiścić PIT od 50 tys. zł, to doszłoby do podwójnego opodatkowania.