Prezydent Lubina uważał, że są to wolno stojące urządzenia techniczne i zażądał ponad 40 tys. zł podatku od 22 paczkomatów ulokowanych na terenie miasta. Powołał się na znowelizowane przepisy prawa budowlanego – art. 29 ust. 2 pkt 28, i stwierdził, że są to tymczasowe obiekty budowlane, niepowiązane trwale z gruntem.

Problem polega jednak na tym, że celem nowelizacji prawa budowlanego nie były zmiany podatkowe. Artykuł 29 ust. 2 pkt 28 prawa budowlanego stanowi, że „nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ustawy, budowa bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie”.

– Gdyby więc odnosić się tylko do argumentacji, która do tej pory była wykorzystywana przy opodatkowaniu budowli, to widzę podstawę do opodatkowania paczkomatów. Choć uważam, że jest to niepożądany efekt uboczny zmian w prawie budowlanym – komentuje Rafał Dowgier.