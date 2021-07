Wskaźnik inflacji jest niezbędny do wyliczenia stawek maksymalnych podatku od nieruchomości i od środków transportowych oraz opłat lokalnych: miejscowej, uzdrowiskowej, targowej i reklamowej. Co roku w lipcu ogłasza go prezes GUS . Na tej podstawie minister finansów przelicza stawki i publikuje je w specjalnym obwieszczeniu. To istotna informacja dla rad gmin, które mogą w przyszłym roku podnieść stawki podatków lokalnych do maksymalnego poziomu. My przeliczyliśmy stawki maksymalne już dziś.