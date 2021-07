Powstał problem, co z kosztami uzyskania przychodów? Firmy zaliczały bowiem do nich wydatki sfinansowane pieniędzmi z Tarczy Finansowej 1.0. Pojawiła się więc wątpliwość, czy gdy PFR umorzy kwoty subwencji, a minister zaniecha od tych umorzeń poboru podatku, to nie trzeba będzie wyrzucić wydatków z podatkowych kosztów.