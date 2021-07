Druga kategoria to podmioty, które rozpoczęły rejestrację i w świetle komunikatu MF powinny ją zakończyć do końca sierpnia br. One są chronione przez wykładnię fiskusa, ale, jak zauważa Mateusz Śliwiński, starszy konsultant w Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi, nie jest ona wiążąca, gdyż nie wynika chociażby z objaśnień podatkowych. – Warto więc, aby i takie podmioty zachowały ostrożność w okresie przejściowym – podkreśla ekspert.