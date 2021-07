Nie można oczekiwać od podatników, że mogliby przewidzieć orzeczenie TSUE, czyli uznanie przepisów o statusie dłużnika za niezgodne z dyrektywą VAT. Należy założyć, że przeciętny podatnik musi mieć pewną dozę zaufania do organów państwa i kreowanego przez to państwo prawa. Jeśli zaakceptujemy, że część podatników nie ma już możliwości skorzystania z ulgi z uwagi na upływ dwuletniego okresu, to będą oni w gorszej sytuacji niż podatnicy , którzy wystąpili o ulgę przed upływem tego terminu i którym wyrok TSUE dał szansę na wznowienie postępowania. Stanowiłoby to rażące naruszenie zasady zaufania podatników do stanowionego prawa. Okazałoby się bowiem, że podatnicy, którzy działając w zaufaniu do kształtu art. 89a ustawy o VAT, powstrzymali się od skorzystania z ulgi wobec wyrejestrowanych, upadłych, likwidowanych czy restrukturyzowanych dłużników, są w zdecydowanie gorszej sytuacji niż podatnicy, którzy takiego zaufania nie przejawiali. Dlatego uważam, że stanowisko Ministerstwa Finansów, które w praktyce nadaje ton wszystkim organom podatkowym, jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą państwa prawa. Skarb Państwa nie może czerpać korzyści z sytuacji, w której ustawodawca wprowadził podatnika w błąd co do jego uprawnień, i wyłącznie z tych względów podatnik z tych uprawnień nie skorzystał.