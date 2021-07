Dyrektor KIS zgodził się z przedsiębiorcą tylko częściowo. Przypomniał, że do podstawy opodatkowania wliczane są koszty, które zwiększają kwotę należną z tytułu sprzedaży towarów lub świadczenia usług. Dotyczy to także zasadniczo kosztów transportu – dodał. Stwierdził więc, że przed zmianą regulaminu sklepu wpłacane przez klientów pieniądze na pokrycie kosztów transportu powinny być uwzględniane przy wyliczeniu limitu zwolnienia podmiotowego. Wchodzą one bowiem do podstawy opodatkowania sprzedaży towaru.